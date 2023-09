Pro Tork Road Show em quatro estados

Manobras radicais da maior fabricante de motopeças da América Latina entram em ação no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

A Pro Tork Road Show se divide para agitar quatro eventos neste fim de semana, dias 2 e 3 de setembro. No sábado, o Air Show é atração do Agro Air Show, em Campo Mourão (PR), enquanto o Cachorrão radicaliza no Moto Encontro Anjos do Norte, em Sorriso (MT). Já no domingo, a Só Zerinho manda ver no evento Carros Rebaixados, em Esteio (RS). Por fim, a Alto Giro entrará em ação em ambos os dias, no Trilhão Tatu Peba, em Amambai (MS).

Sobre as equipes Pro Tork

Douglas Lourenço é o responsável pelo espetáculo da Air Show, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

O Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

E a Alto Giro Show é considerada a melhor equipe de whelling da América Latina. Seus pilotos utilizam motocicletas que vão de 50 até 1000 cilindradas para a realização de 40 manobras em aproximadamente uma hora, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

Para saber mais sobre as equipes, acesse www.protork.com.