Pro Tork se destaca entre motos no 29ª Rally Transparaná

A 29ª edição do Rally Transparaná chegou ao fim neste sábado (25), após cinco dias de disputa, entre Foz do Iguaçu e Curitiba. O maior rally de regularidade das Américas contou com um percurso de aproximadamente 1.500 quilômetros, cruzando o estado da Costa Oeste à Costa Leste, passando por 173 cidades. Entre as motos, destacaram-se dois pilotos Pro Tork / KTM Sportbay: Andréia Pasa e Emerson Loth.

Campeão brasileiro de enduro de regularidade, não foi surpresa na categoria principal das Big Trails, vencendo a Enduro sem grandes dificuldades. “Foi minha primeira prova pilotando esse estilo de motocicleta, com uma KTM 890 R. Uma verdadeira aventura, com muita chuva, lama e belas paisagens. Um tipo de desafio que quero repetir”, disse.