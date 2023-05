Pro Tork vai bem no Sportbay de Velocross

Segunda etapa do campeonato reuniu os melhores pilotos do estado em Campina Grande do Sul

A Pro Tork Racing Team somou bons resultados na segunda etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2023, realizada neste fim de semana, dias 29 e 30 de abril, no município de Campina Grande do Sul. Seus pilotos subiram sete vezes no pódio.

Os melhores desempenhos foram dos atletas: Alex Júnior – primeiro na 250cc Pró; Paulo Stedile – quarto na VX4 Especial; Anilton Ximenez – quarto na VX4 Nacional; Jocimar Ferreira – segundo na VX3 Nacional; Fabio Brito – terceiro na VX4 Nacional; e Alencar Krefta – quarto na VX45 Especial e terceiro na VX50.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento já pensando na próxima rodada. Ela está programada para acontecer nos dias 1 e 2 de julho, em Piên. A expectativa da equipe é de seguir somando pontos importantes na briga pelos títulos.