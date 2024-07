Pro Tork soma 5 VITÓRIAS EM S.C.

No Sportbay Catarinense de Motocross e Sul-Brasileiro

A Pro Tork Racing Team enrolou o cabo na abertura dos campeonatos Sportbay Catarinense de Motocross e Sul-Brasileiro 2024, conquistando cinco vitórias, além de outros bons resultados. Após ser adiado devido as chuvas no começo do mês, o evento aconteceu no fim de semana, dias 27 e 28 de julho, no Motódromo Ari Justino Pereira, em Canelinha.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes foram os pilotos: Zion Berchtold – vencedor das categorias 65cc e 85cc; Markolf Berchtold – ganhador da MX4; Jacson Keil – primeiro nas classes Nacional e MX3, além de terceiro na MX1; e Alencar Krefta – terceiro colocado na MX45 e quarto na MX5.

De volta as suas cidades, os atletas retomam o treinamento, focados nos próximos desafios. Já neste fim de semana, dias 3 e 4 de agosto, alinham no gate da final do Brasileiro da modalidade, em Ponta Grossa (PR). O estadual volta a ser realizado em 14 e 15 de setembro, em Indaial. E o Sul- Brasileiro terá sua data divulgada em breve pelos organizadores.