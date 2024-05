Pro Tork soma cinco vitórias no Sportbay Brasileiro Velocross

Terceira etapa foi marcada por disputas acirradas

A Pro Tork Racing Team alcançou cinco vitórias na terceira etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2024, realizada no fim de semana, dias 25 e 26 de maio, em Campina Grande do Sul, pequeno município localizado na região metropolitana de Curitiba. Além disso, a equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina ainda somou outros bons resultados.

Os que subiram ao lugar mais alto do pódio foram os pilotos: Jacson Keil – primeiro colocado nas categorias VX1 e VX3 Especial; Cleber Keil – vencedor da prova da Intermediária Força Livre; Darlei Weiss – ganhador na 250cc Pro, além de quinto na corrida da Força Livre Nacional; e Jocimar Ferreira – o mais rápido entre os participantes da classe VX3 Nacional.

Também fizeram a festa com o time: Rodrigo Taborda – segundo na VX1 e na VX3 Especial; Luan Gabriel – segundo na 85cc; Ana Fietz – quarta na VXF Nacional; Felipe Kovalski – quarto na Intermediária Nacional e quinto na Nacional Street 200cc; Matheus Zerbatto – terceiro na VX1; Cristian da Cruz – terceiro na Intermediária Força Livre Nacional e quarto na Nacional Street 200cc; e Anilton Ximenez – quarto na VX4 Nacional e quinto na VX4 Especial e na VX3 Nacional.

Agora, de volta as suas cidades, eles focam no treinamento para a próxima rodada, programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer nos dias 15 e 16 de junho, em Contenda. A expectativa da Pro Tork Racing Team é de seguir somando pontos importantes na busca pelos títulos da temporada.