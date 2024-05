Pro Tork soma pontos no Enduro Regular

Importantes no Paranaense e no Brasileiro



A Pro Tork Racing Team se dividiu no fim de semana, dias 4 e 5 de maio, para encarar etapas do Paranaense e do Brasileiro de Enduro de Regularidade. Jony Jachtchechen e Emerson Loth representaram a equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Jony alcançou um terceiro lugar na Elite do estadual, em Curitiba, após percorrer aproximadamente 145 quilômetros de trilhas, estradas principais e secundárias. Emerson finalizou o nacional, em Lavras (MG), com a quinta posição na Elite, em prova com percurso extremamente desafiador, repleto de pedras, com um total de 245 quilômetros.

De volta a Curitiba, os pilotos retomam a preparação, focados nos próximos desafios da temporada 2024. O Paranaense pretende reunir os competidores em 16 de junho, na cidade de Toledo, enquanto o Brasileiro retorna ainda este mês, dias 24 e 25, no município de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.