Pro Tork vence ENDURO das CACHOEIRAS

Disputa válida pelo Brasileiro e também pelo Paranaense

O resultado da 26ª edição do Enduro das Cachoeiras não surpreendeu. Emerson Loth confirmou o favoritismo na categoria Elite ao correr em casa, somando pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2024. O evento aconteceu no final de semana, dias 6 e 7 de julho, sendo válido também pelo Paranaense, nas cidades gêmeas de União da Vitória, no Paraná, e Porto União, em Santa Catarina.

A disputa contou com 234 quilômetros de trilhas em meio a chuva e barro, dificultando ainda mais a vida dos competidores. Foi preciso não apenas técnica, mas muita resistência, além de psicológico. No sábado, um total de 120km, sendo Emerson o segundo colocado. Já no domingo, mais 114km, com ele conquistando a primeira colocação e fechando o somatório no lugar mais alto do pódio.

“Correr em meu estado é sempre especial, fiquei feliz por conseguir repetir o desempenho do ano passado. Não foi fácil, principalmente devido ao mau tempo, além das médias horárias puxadas. Estava precisando deste resultado”, disse o piloto de Curitiba, que defende a equipe Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Agora, Bomba, como é conhecido no meio, terá menos de um mês para se preparar para o próximo desafio. O nacional volta a reunir seus participantes nos dias 2 e 3 de agosto, em Ibitipoca (MG), enquanto o estadual está sendo programado para 18 do mesmo mês, no município de Pato Branco.