Pro Tork vence no Gaúcho de Enduro

Gustavo Pelli foi o destaque no Vale do Taquari

O Campeonato Gaúcho de Enduro 2024 teve sua segunda etapa realizada neste sábado, dia 13 de abril, no pequeno município de Santa Clara do Sul, localizada no Vale do Taquari. Gustavo Pellin foi o destaque entre os participantes, vencendo não apenas sua categoria, a E2, como também a Geral.

A chuva insistiu em cair antes e depois das provas, que tiveram como base o Parque de Eventos Broenstrup, deixando o terreno bastante escorregadio. Os pilotos enfrentaram um percurso formado por três voltas de 36 quilômetros, com um Cross Teste de 900 metros, e três Enduro Testes, de 3,8, 6 e 5,8 quilômetros cada.

Pellin defendeu a Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing com maestria e comemorou os pontos conquistados no alto do pódio. “A prova foi muito rápida, com barro e valetas. Busquei dar o meu melhor sem arriscar e, felizmente, deu tudo certo”, disse o atual campeão.

De volta a sua cidade, ele foca na preparação para o próximo desafio da competição. Ele está programado pela Federação Gaúcha de Motociclismo para acontecer no dia 19 de maio, em Barrão do Cotegipe, no interior do estado.