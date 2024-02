Pro Tork vence rally TRANSPARANÁ 2024

Marlon Bonilha ficou bem posicionado

Emerson Loth foi o grande vencedor entre as motos big trails da 30ª edição do Transparaná, considerado o maior rally de regularidade do mundo. O evento percorreu 1570 quilômetros, enfrentando as mais adversas condições climáticas, entre os dias 11 e 17 de fevereiro, com largada em Guaíra, na divisa com o Paraguai, em chegada em Guaratuba, no litoral do estado.

O piloto que representa a Pro Tork / KTM Sportbay ganhou a maioria das provas e se consagrou campeão na classe principal, a Elite, com 42 pontos de vantagem sobre o colega de equipe, José Américo Fiorillo, que ficou com a segunda posição. Marlon Bonilha também alcançou um excelente resultado, com o sexto lugar na categoria.

Para Emerson, manter o título foi uma grande conquista. “Minha estreia na competição foi no ano passado e estou muito feliz por vencer dois anos consecutivos. Não foi nada fácil, além do nível elevado, enfrentamos todo tipo de clima, calor, frio, chuva, enfim. Mas é um evento muito divertido e gostoso de encarar”, disse o heptacampeão brasileiro de enduro de regularidade.

Confira a classificação na Big Trail – Elite:

1) Emerson Loth – 289 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay)

2) José Américo Fiorillo – 247 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay)

3) Cassiano Burtett – 225 pontos

4) Fabio Antunes Martins – 217 pontos

5) Alexandre Brooke Pismel – 201 pontos

6) Marlon Bonilha – 192 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay).