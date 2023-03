Para permissão do uso de quiosques

A prefeitura de Santo Antônio da Platina abriu processo de licitação, concorrência pública n° 003/2023.

Ocorrerá no dia 25 de abril às nove horas.

O objeto é permissão o uso de quiosques do Calçadão. Os quiosques 03, 05, 07, 08 e 09 no valor mínimo de R$ 300,00 e o quiosque 01 no valor mínimo de R$ 500,00.

Para mais informações: 43 3534-8706 e 43 996499456.