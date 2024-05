Procissão de Corpus Christi em SAP (veja VÍDEOS de DRONE)

Fé católica permanece inabalável e mantém tradição

A celebração do Corpo de Cristo se fundamenta na passagem bíblica em que o evangelista Mateus narra o momento em que Cristo partilhou o pão e o vinho com os apóstolos, na chamada Última Ceia.

Já a festividade de confeccionar tapetes, que remetem à entrada de Jesus em Jerusalém, além da procissão, tiveram início na Idade Média, a partir de quando uma freira agostiniana, Juliana de Mont Cornillon (1193-1258) tive visões que pediam para a Igreja celebrar a Eucaristia. Ela contou as visões ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano VI, que mais tarde instituiu as procissões após um milagre eucarístico em Bolsena, na Itália.

Em Santo Antônio da Platina, na Paróquia Santa Filomena, tendo o Escritório Paroquial, Casa Paroquial e Igreja Matriz instalados na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina, a programação de Corpus Christi da Paróquia Santa Filomena, este ano, teve a Missa celebrada às 16h30 na quadra esportiva da Escola Municipal Pedro Claro.

Em seguida, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas das imediações indo até à frente da Igreja Matriz da Paróquia, onde aconteceu a bênção final com o Santíssimo Sacramento. Lembra-se que a Matriz dessa paróquia passa por reforma na cobertura total, que foi danificada devido a um temporal ocorrido na cidade no último dia 15 de fevereiro (veja link ao fim desta matéria). O Pároco é o Padrel Jone Alison Gonçalves Bonilha Inácio.

Paróquia São José – Essa Paróquia platinense tem sua Igreja Matriz nova em construção no Jardim Colorado. Lá, a solenidade de Corpus Christi aconteceu nesta quinta-feira, dia 30 de maio, com início às 9 horas. Em seguida, a Procissão a partir da Rua dos Jasmins. Paróquia Santo Antônio de Pádua. O Pároco atual é Padre Danilo Vitor Pena

Paróquia Santo Antônio de Pádua – A solenidade de Corpus Christi na Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da Cidade de Santo Antônio da Platina, teve a celebração da Missa marcada para às 8h desta quinta-feira, dia 30, em frente à sede do executivo. Em seguida, a procissão com o Santíssimo Sacramento no ostensório descendo pela Avenida Oliveira Motta, virando na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado e subindo pequeno trecho até chegar à frente da Matriz, defronte à Praça Frei Cristóvão. Ali haverá a bênção final.

O Pároco é o Padre José Antonio Pereira Campos.

O gesto concreto que a organização pediu foi que as pessoas que participariam fizessem a doação de fraldas geriátricas tamanhos G e GG que serão encaminhadas para uso dos idosos do Asilo São Francisco de Assis.

Paróquia São Judas Tadeu – Padre Celso Miqueli é o Pároco, com Igreja Matriz e Centro Pastoral Paroquial localizados no Conjunto Habitacional Dr. Jamidas Antunes.

O religioso informou que a Missa de Corpus Christi foi celebrada às oito horas e, logo após, iniciou a procissão pelas quadras em torno da Matriz. Lembrou que o gesto concreto foi a doação de materiais de higiene e de limpeza que serão destinados para as casas de acolhida de pessoas em recuperação contra as dependências químicas.

Recorde temporal do dia 15 de fevereiro, que danificou Matriz da Paróquia Santa Filomena, entre outros estragos: https://npdiario.com.br/economia/santo-antonio-retoma-rotina-apos-temporal-videos/