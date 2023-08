Produtos apreendidos em ônibus de linha

PRE realizou ação bem sucedida

A Polícia Rodoviária Estadual de Bandeirantes apreendeu diversos elementos em ônibus que transitava na Rodovia PR-855, nesta semana.

Durante operação de trânsito rodoviário foi abordado ônibus da Viação Catarinense, que fazia o itinerário Maringá X São Paulo, o veículo foi revistado. Durante a ação, no compartimento de carga foram localizados três pacotes envoltos por plástico preto, contendo diversos produtos eletrônicos, pertencentes a pessoa de K.R .C, o qual, questionado sobre os produtos, relatou serem oriundos do Paraguai, sem o devido desembaraço fiscal, e que levaria até a cidade de São Paulo.

Diante dos fatos, em contato com o plantão da Delegacia da Polícia Federal, esta orientou a qualificar o envolvido e liberá-lo para seguir viagem, bem como realizar o encaminhamento dos produtos apreendidos ao pátio da Receita Federal de Londrina.

Objetos apreendidos: 31 HTV 66 btv, 06 Smartwatch, 16 celulares Xiaomi, 01 Fone Airdots, 06 Xiaomi Tv Box, 07 Cromecast e 30 memórias.