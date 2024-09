Professor afirma ser vítima de perseguição

Npdiario publica defesa do acusado

Segundo documento oficial, um professor de Abatiá, cujo nome não foi divulgado, durante as aulas, em estabelecimento de ensino não mencionado, “estaria molestando (as crianças) com fins libidinosos” e “relativo ao prazer e apetite sexual”. E tudo ocorrido com alunas na faixa de dez anos.

O prefeito Nelson Garcia Junior através de Portaria suspendeu o homem por 60 dias, encaminhou a decisão ao MP e à Polícia Civil para providências que entenderem cabíveis. A assinatura é do dia 30 de agosto de 2024.

O chefe do executivo não quis comentar. A reportagem, que em nenhum momento noticiou que tenha havia condenação à prisão ou algo semelhante, não localizou o professor e nem seu advogado e estava à disposição para eventuais esclarecimentos.

A matéria foi publicada na noite desta segunda-feira, dia dois, e nesta terça-feira, dia três, o advogado encaminhou o direito de resposta, na qual afirma que o seu cliente é vítima de “perseguição política” e nega que ele tenha cometido atos ilegais, embora admita a suspensão por 60 dias, sem vencimentos, do trabalho na escola.

Abaixo, um resumo das 164 páginas enviadas pelo causídico:

A pena de suspensão se trata de perseguição política, jamais houve qualquer abuso praticado pelo professor. A sua atuação sempre se pautou por uma conduta respeitosa e com enfoque ao aprendizado dos alunos. O Conselho Tutelar, a delegada e o promotor não encontraram nenhum indício de prática de crime e pediram o arquivamento. As medidas judiciais para anulação de decisão tomada pela Comissão Processante estão sendo adotadas.

Também pediu que seja determinada a tramitação sob segredo de justiça deste processo a fim de proteger o impetrante e as crianças envolvidas nos fatos. E ainda que se dê à causa, para fins de alçada, o valor de R$ 1 mil.