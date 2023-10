Professor do NP faz novo pós-doutorado

Em Ensino de Ciências e Educação Matemática

O professor Fábio A. Gabriel (foto), de ampla atuação no Norte Pioneiro, teve projeto de pesquisa aceito para cursar segundo pós-doutorado, agora no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG(Universidade Estadual de Ponta Grossa).

O título preliminar foi intitulado: “Formação de professores para o uso das tecnologias nos processos de aprendizagem: contribuições da utilização de metodologias ativas”.

Fábio Gabriel é doutor em Educação (2019) e mestre em Educação (2015) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) do Paraná. Desenvolveu estágio-doutoral em Educação também pela UEPG (2020-2021). Professor da Rede Estadual do Paraná, disciplina de Filosofia (NRE de Jacarezinho – Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina).

Também Especialista (latu sensu) em: Filosofia e Ética; Metodologia do ensino de Filosofia e Sociologia; Ensino Religioso; Gestão e Organização da Escola com ênfase em direção escolar; Psicopedagogia clínica e institucional. Bacharel em Teologia (PUC PR). Licenciado em Filosofia (Faculdade Bagozzi); em Letras (UNINTER); em Pedagogia (UNIMES); em Ciências Sociais (UNIMES). Atualmente é professor substituto da UENP/ Campus Jacarezinho.

O site www.fabioantoniogabriel.com reúne artigos e ebooks gratuitos que foram resultados de organizações coletivas nas áreas de filosofia e educação, além de direitos humanos.

Entre artigos recentemente publicados em revistas internacionais conceituadas, cita-se do pesquisador o artigo publicado em Portugal: “O Ensino Híbrido no Processo de Ensino e Aprendizagem no Contexto da Pós-pandemia da COVID-19” https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/30476

O resumo do artigo explicita no sentido de que “Neste artigo, reflete-se acerca da importância do acesso e uso dos novos recursos tecnológicos, como a Internet, no ensino híbrido, no processo de ensino e aprendizagem. A discussão se tornou necessária, especificamente, a partir da pandemia da COVID-19, que trouxe, de forma emergencial, as atividades de ensino e aprendizagem de maneira virtual.

A pesquisa foi de natureza bibliográfica e teve como objetivo permitir um diálogo entre alguns referenciais teóricos que discutem a importância dos recursos tecnológicos na educação. Os resultados da investigação destacam a insubstituível presença do professor no processo de ensino e aprendizagem e a necessidade de sua formação para utilização dos recursos tecnológicos por parte dos alunos.