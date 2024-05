Professor estagia em UNIVERSIDADE DA ÁUSTRIA NESTE MÊS

Docente Jairo Lima foi selecionado

O professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Jairo Lima, está realizando, entre 1º de maio e 1º de julho, estágio como pesquisador visitante na Universidade de Graz, na Áustria. O docente foi selecionado por meio do Grupo Coimbra de Universidades, uma rede de instituições de ensino superior europeias que conta com diversos financiamentos para pesquisadores externos à Europa.