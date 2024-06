Carlópolis: professora nomina unidade de SAÚDE NO CENTRO

Já atende cerca de 80 pacientes por dia

Inaugurado no fim de semana o novo Centro de Atendimento ao Público, recebeu o nome da Professora Celeide Robles da Silva Gama e já atende cerca de 80 pacientes diários do município.

A nova edificação está localizada no Complexo de Saúde Moisés Custódio Alves, que também abrange o Hospital São José e o Centro de Diagnóstico por Imagem.

A construção foi viabilizada através de um convênio da Prefeitura com o Governo do Paraná e conta com sala de espera climatizada, recepção, consultórios médicos, consultório odontológico, sanitários adaptados, sala de reuniões e estacionamento.

A justa e merecida homenagem à Celeide foi proposta pelo vereador Luciano da Ambulância com aprovação unânime do plenário da Câmara de Vereadores de Carlópolis, onde o ato enaltece e reconhece uma vida de trabalho e caridade em prol da comunidade carlopolitana, sendo agora imortalizada através deste ato de amor e respeito.

As homenagens aos docentes são muito bem vindas e acolhidas pela comunidade, pois sem o professor nenhuma outra profissão existiria.

Ativamente católica, Celeide faleceu em 2021 aos 72 anos, vítima de complicações da Covid-19. Lecionou língua portuguesa/francês e era casada com Otto Conti Gama, ex-secretário geral do município, já falecido, deixando dois filhos e quatro netos.

Texto e Fotos: Cézar Silva/Especial para o Npdiario