Jacarezinho lamenta morte de professora em acidente na 153

Sepultamento às 13h30m desta quarta-feira

Professora aposentada de Matemática, ex-diretora da Escola Estadual José de Anchieta, confeiteira e muito querida, perdeu a vida na manhã desta terça-feira, dia 22, Silvia Maria Zarate Elias (foto acima) , de 71 anos. Era casada com o popular dentista José Antônio Elias (foto abaixo), do Eduardo Restaurante e Buffet (na Av. Getúlio Vargas, ao lado da prefeitura jacarezinhense).

Voltando de Santo Antônio da Platina, dirigia seu Nissan Kicks Play quando houve colisão traseira por volta de 11 horas no km 27 da BR-153 contra uma carreta ou caminhão (condutor não identificado).

No momento da batida, a condutora não apresentava lesões aparentes, porém estava confusa e foi encaminhada para a Santa Casa de Jacarezinho pela equipe de resgate da concessionária EPR Litoral Pioneiro. Em torno de 16 horas, não resistiu e faleceu.

As causas estão sendo apuradas pela Unidade Operacional/Santo Antônio da Platina da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Jacarezinho instaurará inquérito para a devida persecução penal, através do qual se investiga e processa um crime, buscando a aplicação de uma punição ao autor).

Deixou os filhos Eduardo, .José e Andréia, e três netos.

O corpo está sendo velado na Capela da Funerária Vitoriana no centro, de frente da Praça Rui Barbosa.

Sepultamento às 13h30m no Cemitério São João Batista.

.