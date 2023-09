Professores da região lançam Novo Livro

“Práticas Docentes na contemporaneidade”

Os professores Fábio Antônio Gabriel (Joaquim Távora); Elisângela Moreira (Santo Antônio da Platina), Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi (Santo Antônio da Platina), Analígia Miranda da Silva (UFMS); Eduardo Gasperoni de Oliveira (Fartura/SP) lançarão de maneira on line durante evento da PUC PR o livro “Práticas Docentes na contemporaneidade”.

Trata-se de uma obra organizada com diversos capítulos.

Os três primeiros organizadores trabalham no Colégio Estadual Rio Branco e também atuam na docência na UENP/Campus Jacarezinho.

A obra é composta por diversos artigos que relacionam os saberes teóricos com a prática docente.

A autora Gabriele Machado participará representando os autores dos diversos capítulos, além dos organizadores.

Nesta segunda-feira, dia 25, no link:

https://meet.google.com/myq-gozx-ppb

“As investigações desta obra representam um espaço valioso para reavaliar continuamente as práticas docentes e buscar incessantemente o aperfeiçoamento profissional, uma busca que, com frequência, não tem figurado como prioridade nas agendas estatais atuais. É crucial que este ímpeto por desenvolvimento derive, em grande parte, das necessidades intrínsecas do educador, que muitas vezes se lança em estudos avançados, como mestrados, doutorados e pós-doutorados”, afirma no livro a Professora Mestra Juliana Telles Faria Suzuki, pró-reitora de graduação da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

O EDUCERE é um evento de educação tradicional da PUC PR de participação internacional que reúne pesquisadores das mais diversas temáticas para partilhar experiências na área da investigação educacional.

O e-book gratuito está à disposição neste link:

https://www.editoraschreiben.com/livros/pr%C3%A1ticas-docentes-na-

contemporaneidade e também estará disponível em www.coletaneascientificas.com

(após o lançamento).