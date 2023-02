Mauro Moraes investe mais R$ 2,2 milhões em qualificação no PR

Reafirmada parceria através do “Paraná Carretas do Conhecimento”

O programa Carretas do Conhecimento terá investimento de R$ 2,2 milhões em 2023. A parceria entre Governo do Estado, Volkswagen e Senai-PR leva, desde 2019, cursos de qualificação profissional para cidades paranaenses através de escolas móveis. Para este ano, o programa contará com investimento de R$ 2,2 milhões para atingir um número ainda maior de paranaenses.

O documento com o valor a ser investido no programa foi assinado nesta quarta-feira (dia primeiro) pelo secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (foto principal), durante reunião com representantes da Volkswagen e do Senai-PR.

Ele destacou a importância do programa para a geração de empregos no Paraná e o quanto sua estrutura móvel gera interesse de gestores municipais e de empresas instaladas em todas as regiões do Estado.

Desde sua criação, o programa recebeu investimento de R$ 3,6 milhões e levou qualificação profissional em unidades móveis (carretas com equipamentos adequados para cursos profissionalizantes) para 172 localidades do Paraná. Foram formados 9.020 alunos. Os cursos são gratuitos, têm carga horária de 80 horas, com turmas de 16 a 20 alunos. As aulas são ministradas de manhã, tarde e noite. Ao completar a grade e carga horária, o estudante recebe um certificado do Senai. “Nossa meta, neste quinto ano consecutivo do projeto, é levar as unidades móveis de ensino para o maior número possível de municípios, permitindo que mais paranaenses tenham a oportunidade de aprender a desempenhar funções com excelência”, afirmou Mauro Moraes. Executiva de Relações Governamentais da Volkswagen, Amanda Vieira Soldá reforçou o interesse da empresa em atingir positivamente mais municípios e pessoas. “O projeto Carretas do Conhecimento é de grande importância para o desenvolvimento da comunidade. Por isso queremos que ele chegue a um número ainda maior de pessoas, beneficiando a população vulnerável e impulsionando a empregabilidade e o empreendedorismo”, afirmou.