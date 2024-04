Sanepar abre espaço aos jovens da região

Em sete anos de existência, o número de vagas do Programa Jovem Aprendiz na Companhia tem crescido exponencialmente

O jovem Samuel de Souza Rocha acaba de trocar os “bicos” que fazia em uma sorveteria em Santo Antônio da Platina para dar o primeiro passo em sua vida profissional: iniciar como aprendiz na Sanepar.

O adolescente comemora a oportunidade de estar entre os 409 participantes do programa de aprendizagem profissional de jovens e adolescentes da Companhia. “Estou muito feliz. Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade e dar o meu melhor”.

Junto com ele, outros quatro adolescentes iniciaram a atuação na Sanepar na região de Santo Antônio da Platina nesta última semana de abril, quando é celebrado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador (24). Assim como Samuel, Felipy Seribeli, Gabriela Alves Ferreira, João Pedro Miquelim e Victoria Rodrigues foram recebidos com empatia por toda equipe da unidade.

O coordenador de Planejamento da Sanepar em Santo Antônio da Platina, Rafael Corsini Augusto, vê na presença desses jovens mais do que um reforço para pequenas tarefas, e sim uma capacidade transformadora do ambiente de trabalho. Para ele, a convivência geracional dá oportunidade a uma ressignificação dos empregados, desde a seleção dos jovens, e contribui para fortalecer valores fundamentais.

“Compartilhar nossa experiência com eles nos dá um senso maior de propósito em nossas próprias carreiras. Perceber o interesse de um aprendiz em um processo que fazemos há anos é gratificante”, afirma Corsini. “Isso ainda nos fortalece como equipe e individualmente como seres humanos: buscamos todos ajudar esses jovens a crescerem e se tornarem bons profissionais, contribuindo para que tenham um futuro brilhante”.

AMPLIAÇÃO – Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), o número de aprendizes no mercado de trabalho paranaense aumentou, e a área pública lidera a oferta de vagas para este grupo. Além dos 409 aprendizes de nível médio, a Sanepar tem atualmente 88 estagiários de ensino superior distribuídos em 40 cidades do Estado.

Em sete anos de existência, o número de vagas do Programa Jovem Aprendiz na Companhia tem crescido exponencialmente. Atualmente o total de inscritos é mais que o dobro da cota legal de 217 vagas, calculada em 5% sobre o número de empregados ativos. Até o momento, mais de 1.557 aprendizes já passaram pelo programa, contabilizando um investimento anual médio de R$ 6,3 milhões.

RESPALDO – A inserção dos jovens atende a requisitos legais e também integra os princípios Ambiental, Social e de Governança (ASG) e a Política da Diversidade, Equidade e Inclusão da Companhia. O Guia da Diversidade da Sanepar é apontado como prioridade pública, com a adesão da empresa ao Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes – uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a construção de uma política pública de inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade até 2030.

Para o diretor administrativo da Sanepar, Fernando Nascimento Guedes, o acolhimento geracional é um olhar estratégico para o futuro. “Oportunizamos ao jovem uma experiência sólida de desenvolvimento para futura inserção no mercado de trabalho, cultivamos ‘clientes’ com uma visão plena da empresa e preparamos profissionais alinhados à cultura organizacional para, quem sabe um dia, retornarem ingressando como saneparianos concursados na Companhia”, afirma.

COMO INGRESSAR – Para aprendizes, o recrutamento, a seleção e a contratação em Carteira de Trabalho são feitos exclusivamente pela Espro, empresa parceira contratada pela Sanepar. Para candidatar-se, é preciso ter entre 14 e 24 anos, cursar ou ter recém-concluído o ensino médio e cadastrar-se no Portal Espro. A carga horária varia de 20 a 30 horas semanais. As vagas são distribuídas em todo Estado conforme a necessidade da Sanepar. No início de maio, está prevista a abertura de novas vagas.

Para estagiários, as vagas disponíveis na área de atuação do estudante universitário são divulgadas na Central de Estágio, do Governo do Estado (CE). Para candidatar-se, é preciso cadastrar-se no site da Central. A seleção e a contratação são feitas pela Sanepar, por intermédio da Central de Estágio.