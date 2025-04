Programação da Páscoa na igreja católica de SAP

Nas quatro Paróquias Platinenses

Paróquia Santa Filomena – Tem a Igreja Matriz localizada na Vila Claro, que completa 12 anos de criação em 2025.

O pároco, padre Jones Alison Gonçalves Bonilha Inácio (foto acima) informou o Tríduo Pascal.

Nesta quinta-feira, dia 17, houve Missa da Ceia e Lava Pés. Depois, Vigília Eucarística até meia-noite na Igreja Matriz.

SEXTA-FEIRA SANTA – 18 de abril – PAIXÃO DO SENHOR

Das 7h às 12h – Via Sacra na Igreja Matriz (seguindo as escalas dos responsáveis).

15h – Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Santa Cruz | Igreja Matriz Santa Filomena

19h – Procissão do Senhor Morto | Paróquia Santo Antônio de Pádua.

SÁBADO SANTO – 19 de abril – VIGÍLIA PASCAL

20h – Noite Santa da Páscoa do Senhor. Trazer velas para Renovação das Promessas batismais | Igreja Matriz Santa Filomena.

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – 20 de abril

8h – Missa da Ressurreição, seguida de Café Pascal Comunitário | Igreja Matriz Santa Filomena

10h e 19h30 – Missas Dominicais | Igreja Matriz Santa Filomena.

Paróquia São Judas Tadeu no Conjunto Dr. Jamidas

O pároco é o padre Celso Miqueli (foto acima).

No Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, 17, Solenidade Ceia do Senhor / lava-pés / óbolo de São Pedro / transladação e adoração ao Santíssimo. Adoração das 21 horas até meia-noite, conforme escalas.

18 de Abril Sexta-Feira Santa (Jejum, oração e silêncio). Seis horas: Procissão até o Morro do Bom saindo da caixa D’água.

14 horas Sermão das Sete Palavras de Jesus; 15 horas Adoração da Cruz; 19h Procissão Senhor Morto, concentração em frente da Matriz Santo Antônio de Pádua.

19 de abril Sábado Santo

19h30m Solenidade da Vigília de Páscoa.

20 de abril Domingo: Solenidade de Páscoa. Oito horas Missa da Ressurreição do Senhor.

Café partilhado

Levar um lanche, comida e ou bebida para partilhar.

Paróquia São José – Essa paróquia tem a Igreja Matriz (foto acima sendo reformada) localizada no Jardim Colorado. Nasceu no dia 19/03/2013. É a segunda Paróquia de SAP. Pároco é o padre Carlos Henrique Dassie.

Dia 18, Sexta feira iniciando às sete horas; Via Sacra uma a cada 1h30m até 11h30m.

Às 14 horas Sermão das Sete palavras; 15 horas celebração da Paixão e Adoração da Cruz, após a celebração procissão do Senhor Morto e encenação da Paixão até a capela Cristo Rei.

Dia 19, sábado, Missa da Vigília Pascal às 19h30m.

Dia 20 Domingo Missas da Páscoa 7h30m, 9h30m e 19h30m. Após missa das 7h30m haverá café partilhado.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – É a central da cidade e tem como Pároco o Padre José Antônio Pereira Campos.

A Semana Santa iniciou no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a Paixão, a Morte e a Ressurreição. O TRÍDUO PASCAL vai da tarde de Quinta-feira Santa até a manhã do Domingo de Páscoa. É chamado de Triduum Sacrum; e nesses dias estão contidos o mistério pascal e o mistério Eucarístico.

SEXTA FEIRA SANTA, dia 18.

06h –Via Sacra da Unidade da Av. Oliveira Motta ao Morro do Cristo

Via Sacra – 09h – 12h – 15h na Igreja Matriz

17h – Celebração da Paixão e Morte de Cristo na Cruz na Igreja Matriz

19h – Procissão do Senhor Morto (Saindo da Matriz)

SÁBADO SANTO, dia 19.

19h30 – Missa da Vigília Pascal na Igreja Matriz

(Início em frente Escritório Paroquial e a Igreja ficará fechada)

DOMINGO DE PÁSCOA – 20/04

06h – Missa da Ressurreição no alto do Morro – Alvorada

Missas 07h30 – 09h30 – 18h e 19h30 na Igreja Matriz.