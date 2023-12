Programação de Natal atrai público (VÍDEOS)

Casa do Papai Noel e show com Anadark foram destaques

Na noite de quinta-feira, dia 14, a programação natalina na Praça da Matriz, em Santo Antônio da Platina, encantou um grande público no centro platinense. A Casa do Papai Noel foi destaque pela presença de centenas de crianças, enquanto no palco, a talentosa cantora Anadark abrilhantou ainda mais a noite, cantando os melhores estilos e sucessos da música nacional. O prefeito Zezão e o vice Chico da Aramon prestigiaram o evento.

A Praça da Matriz ganhou uma decoração deslumbrante neste ano, repleta de luzes, uma imponente árvore iluminada e decoração luminosa nas ruas Rui Barbosa, Marechal Deodoro e nas Avenidas.

O comércio local já está em pleno funcionamento desde o dia 13 de dezembro, estendendo seu horário de atendimento até as 22 horas, aos sábados até as 17 horas, com horário especial até o dia 22 de dezembro.

Nesta sexta-feira, dia 15, a partir das 18 horas, a Feira Municipal de Artesanato estará presente na praça da matriz, seguida pela visita do Papai Noel Itinerante no Monte Real a partir das 20 horas.

A programação de Natal é uma realização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comissão Municipal de Eventos.