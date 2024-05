Veja programação do Seminário de Segurança Pública

Confira datas, horários e palestrantes



Na próxima quarta-feira, dia oito de maio, o município de Jacarezinho sediará o Seminário de Segurança Pública do Norte Pioneiro promovido pela Polícia Militar do Paraná.Marcado para o Cine Teatro Iguaçu entre oito e 12h30m, no centro da cidade.

O encontro contará com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Hudson Teixeira (fotos).

O coordenador regional da Casa Civil, Juarez Leal, o Daio, está convicto do sucesso do próximo importante evento na região.

A programação é a seguinte:

8:00 às 8:50 inscrições e coffee break

9:00 às 9:30

Cerimonial de Abertura.

Composição da mesa e apresentações.

9:30 às 10:30 Palestras:

Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira.

10:30 às 10:50

Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) : Coronel Chehade.

10:50 às 11:20

Câmeras de Segurança ( Projeto olho vivo) : Coronel Carmo.

11:20 às 11:30

Major Márcio Jaquetti.

Comandante da 2 Batalha da Policia Militar.

Tema:

11:30 às 11:40

Dr Amir Roberto Salmen

Delegado Chefe da 12 SDP

11:40 às 11:50

Tenente Ribeiro

Comandante do 4 Pelotão e 2 Cia Ambiental.

11:50 às 12:00

Major Siqueira

Corpo de Bombeiros

12:00 às 12:10

João Vitor

Polícia Penal

12:10 às 12:20

Glauco César Costa de Oliveira,

Comandante da Segunda Cia do BPRv.

12:20 às 12:30

Encerramento.