Projeto ambiental em escola de Jundiaí do Sul atrai estudantes

Focado notadamente em recursos hídricos

Aconteceu recentemente a apresentação do projeto “Preservar para Fluir”, com os alunos do 5° Ano “A” da professora Rogéria Santos Fraga Rosa, da Escola Municipal Vilma Vieira Pereira Marques, e que contou também com a participação dos pais dos estudantes.

O objetivo foi fazer um alerta para a preservação ambiental, principalmente dos recursos hídricos, os quais cada vez mais se encontram escassos no planeta.

Desde o século XVIII as atividades humanas como desmatamentos, queimadas, uso dos recursos naturais de maneiras desordenadas para as práticas da agricultura e pecuária entre outras atividades contribuem para mudanças climáticas e o agravamento da escassez de água potável no mundo.

A iniciativa foi desenvolvida de maneira a levá-los à conscientização da importância da preservação do meio ambiente principalmente as nascentes, deixar um alerta sobre o aquecimento global tão evidente no cotidiano. “Qual é o nosso papel como cidadãos na responsabilidade de diminuir o aquecimento global? Com pequenas atitudes, mas que juntas se tornam grandes”, diz a Professora Rogéria.

Em etapas, houve um excursão com os alunos na área na fazenda Monte Verde. A visita guiada ao local exatamente onde ficam as nascentes que abasteciam antigamente a cidade de Jundiaí do Sul.

Durante o percurso, o extensionista do IDR Edemir Augusto Piva contou aos jovens a história de como era realizado o abastecimento de água potável do município e ressaltou a importância da preservação ambiental e das nascentes.

Ocorreu uma atividade complementar: o plantio de mudas de árvores em frente ao Centro de Eventos do Município ressaltando a manutenção do ciclo das águas.

A professora Rogéria agradece a todas as pessoas que contribuíram para a realização desse projeto: Secretaria Municipal de Educação: Rosemary C. de Andrade, Jocimar A.de Souza, Josiane Cipriano da S. Tonche, Lidiane S. Pereira, Sicredi: Vania Regina Machado, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Silvia Aparecida Otávio, Vigilância Sanitária: Leticia Aparecida Inácio de Oliveira, Secretaria de Obras: Donizete Aparecido, Pedro de Oliveira Gomes e o apoio cultural do Npdiario.