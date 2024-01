Em S. A. da PLATINA projeto de eficiência energética muda as luminárias para LED

Prefeitura de Santo Antônio da Platina em colaboração com a COPEL

Num esforço conjunto visando a modernização e a sustentabilidade, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, em colaboração com a Companhia Paranaense de Energia (Copel) e a empresa V A Engenharia, está liderando o projeto de Eficiência Energética (PEE Copel).

A iniciativa destaca-se pela substituição de 1.856 luminárias de vapor de sódio por tecnologia LED em diversas ruas do município, promovendo não apenas uma economia significativa de energia, mas também melhorando a iluminação pública e trazendo mais segurança a população.

A ideia surge como resposta à crescente necessidade de otimização dos recursos energéticos e redução da pegada de carbono. A migração para a tecnologia LED não apenas aumenta a eficiência luminosa, mas também oferece benefícios ambientais substanciais, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável.

As lâmpadas de LED são conhecidas por sua eficiência energética, durabilidade e baixa emissão de carbono. Esta mudança não só resultará em uma iluminação mais clara e uniforme nas ruas do município, mas também gerará economia nos custos de manutenção e operação, proporcionando um impacto positivo nas finanças públicas.

Além disso, a iniciativa contribuirá para a preservação do meio ambiente, uma vez que as lâmpadas de LED têm uma vida útil mais longa e são livres de substâncias prejudiciais, como o mercúrio presente nas lâmpadas de vapor de sódio.

O prefeito José da Silva Coelho Neto, juntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas, José Panegada e Reginaldo Aparecido Ferrari do setor de serviços elétricos acompanharam o andamento de trabalho da equipe V.A. Engenharia (fotos).

Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico capaz de emitir luz visível transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência.

O primeiro LED foi criado em 1963 pelo engenheiro e inventor Nick Holonyak e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LED foram desenvolvidas. Diferentemente do laser, o LED não emite luz monocromática, mas sim uma faixa pequena de determinadas cores.

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores. Substituindo alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de dopagem, é possível controlar a cor emitida pelo dispositivo. Confira os exemplos a seguir: Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 V e 3,3 V. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB (do inglês, red, green e blue) são formados por três LEDs: um vermelho, um verde e um azul.

Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como:

Baixo consumo de energia elétrica, em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes;

em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes; Alto rendimento , ou seja, baixa dissipação de energia;

, ou seja, baixa dissipação de energia; Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio;

na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio; Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100 mil horas de uso.

Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED é uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental.