Projeto ensina bem estar animal e guarda responsável em SAP

À crianças da rede municipal de Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária concluiu neste mês mais uma edição do projeto “Bem Estar Animal e Guarda Responsável” com alunos da rede municipal de ensino.

Durante o primeiro semestre deste ano, alunos, professores e demais servidores das escolas, receberam visitas e orientações de voluntários e defensores de animais que explicaram assuntos como a importância dos cuidados com os animais, vacinação e castração. Além disso, os alunos também puderam conhecer alguns dos animais resgatados por voluntários da ONG Mundo Cão.

Aos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, as informações foram repassadas de forma lúdica, através de teatro, música e pinturas, onde houve efetiva participação das crianças. Os alunos do quinto ano da escola participaram de um concurso de redação relacionado ao tema Bem Estar Animal, e os alunos premiados foram: Yasmin Barreto Gonçalves (5º A), Erick Henrique Carvalho (5º B), Anne Nicoly Raimunda de Assis (5º C). Os vencedores receberam um kit de materiais escolares.

“Neste projeto temos a oportunidade de apresentar para as crianças noções de cuidados com animais domésticos e seu comportamento, além conhecer através das nossas apresentações, que incluem apresentar condições de animais abandonados, desenvolvendo assim senso crítico e ensinando a elas a importância de valorizar os seres vivos.”, explicou o servidor Mauro Ávilla Solleto, um dos responsáveis pelo projeto.

A última apresentação deste ano foi feita na Escola Municipal Monteiro Lobato, onde foi realizada uma apresentação do Canil do 2º Batalhão da Polícia Militar, com apresentação dos policiais do trabalho realizado pela equipe junto aos cães treinados.

Também foi distribuído pipoca e brindes aos alunos.