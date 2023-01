‘Projeto Musicou’ com matrículas abertas em cursos 100% gratuitos

Interessados (as) podem fazer inscrição já; Núcleo também oferece oficinas de férias em janeiro

O projeto Musicou, programa de educação musical que oferece aulas gratuitas de música para crianças, jovens e adultos, está com matrículas abertas na cidade de Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

São 200 vagas disponíveis divididas entre os cursos de iniciação musical, coral, percussão e violão. Não há exigência de conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Os interessados (as) devem se inscrever presencialmente no núcleo Musicou Santa Mariana, que fica na Rua Pedro Salomão, n° 07, Centro. Antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 a 8 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, sem conhecimento musical, que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com duas aulas por semana. Já para os adultos (as) interessados (as) são ofertados cursos de formação com uma aula por semana.

O Musicou também oferece espaço para ensaios e empréstimo de instrumentos para quem já possui grupo musical, ou queira formar uma banda. Para isso, basta agendar um horário diretamente com a coordenação do núcleo.

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, e acontecem no contraturno escolar, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. Além das vagas para os cursos regulares, o núcleo ainda ofertará vagas para oficinas de férias que serão realizados até 19 de janeiro com inscrições gratuitas. Para mais informações sobre a Programação de Férias acesse a aba ‘cursos oferecidos’ no site https://www.sustenidos.org.br/musicou/

O Musicou conta com uma sólida experiência em música, educação e desenvolvimento social, pois é um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. A Sustenidos é responsável pela gestão do Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Além do projeto especial MOVE, e os festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil.

A realização é feita de forma compartilhada. A Sustenidos entra com a expertise, os profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa e educacional. E o parceiro, poder público e privado, fica responsável pela cessão e manutenção do local, fornecimento de lanche e transporte.

O Núcleo Musicou de Santa Mariana conta com patrocínio incentivado da CTG Brasil, uma das líderes em energia limpa do País e concessionária da Usina Capivara.

Musicou

Núcleo Musicou Santa Mariana

Endereço: Rua Pedro Salomão, n° 07, Centro, CEP: 86350-000

Dias e horários do núcleo: 3ª a 5ª, das 13h30 às 17h30

Patrocinador: CTG Brasil

Parceria: Prefeitura Municipal de Santa Mariana

Sobre a CTG Brasil

Uma das maiores geradoras de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é controlada indireta da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.

Sobre a Sustenidos

A Sustenidos é uma organização referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas na área de educação musical. Atualmente, é gestora do Complexo Theatro Municipal e do Conservatório de Tatuí, além dos projetos especiais: Musicou, MOVE, Ethno Brazil e Imagine Brazil. De 2004 a 2021, também foi gestora do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro. Eleita pelo prêmio Melhores ONGs a Melhor ONG de Cultura em 2018 e uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022, a Sustenidos conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, de prefeituras, empresas e pessoas físicas. As instituições interessadas em investir na Sustenidos podem contribuir por verba livre ou através das Leis de Incentivo à Cultura (Federal e Estadual). Pessoas físicas também podem ajudar de diferentes maneiras. Saiba como contribuir no site da Sustenidos.