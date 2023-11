PROJETO PREVINE tabagismo em Pinhal (confira os VÍDEOS)

Passeata realizada no centro da cidade

Dentro do Programa União faz a Vida do Sicredi, o Projeto Prevenção do Tabagismo foi idealizado a fim de reduzir o número de escolares que experimenta o cigarro pela primeira vez, informando e mobilizando a população, promovendo bem estar da saúde.

Foi realizado na Escola Municipal Dr Marcelino Nogueira e Escola Municipal Tancredo Neves, atentando para importância de uma intervenção precoce junto com as crianças.

Feita campanha contra o uso do tabaco, sendo espalhado pelos estabelecimentos de ensino murais, salas de aulas e demais dependências, incluindo palestras informativas com a Enfermeira Evanir Pereira e também com a Secretária de Educação Lúcia Helena Nogari, concluindo assim com a passeata nesta semana.

A organização agradeceu às Diretorias Sandra Molina e Valdinéia Zanini pela colaboração e também a Secretária da Educação Lúcia Helena Nogari.

Esse projeto foi realizado pela professora Janaína Eutenia Carla Siqueira.