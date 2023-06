Projeto social entrega óculos à estudantes

Ótima iniciativa da Ótica e Relojoaria Villani

O elogiado Projeto “Ver Melhor”, desta vez focou alunos do Colégio Estadual Tiradentes, que foram beneficiados.

A iniciativa partiu da Ótica e Relojoaria Villani, em Santo Antônio da Platina que, em contato com a diretora do estabelecimento de ensino, Lucila Machado, identificou e selecionou as alunas a serem contempladas com consulta com oftalmologista e, após, dada a necessidade, vão à loja escolherem armação e lente.

Depois de tudo pronto, entregues aos estudantes.

Aparecem nas imagens: Adriana Villani, diretora da ótica; Bruna Rafaela Alves do Rego (e sua mãe, Edna) e Kassiany B Alves, com a genitora, Elivânia; e a Equipe pedagógica e gestora Cláudia Caporrino, Kleise Arrabaça e Flávia Baptista.