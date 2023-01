Inscrições abertas até 27 de janeiro para processo seletivo de residente em Direito

A Promotoria de Justiça de Jacarezinho está com inscrições abertas até 27 deste mês para processo seletivo visando ao preenchimento de uma vaga de residente em Direito e formação de cadastro de reserva.

Condições: ser graduado em Direito e estar matriculado em curso de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou estágio pós-doutoral) na área de Direito que tenha compatibilidade temática com a área de atuação da Promotoria. Ver outras condições no edital.

Inscrição: via formulário ou por envio das informações e documentos solicitados no edital do concurso para o e-mail jacarezinho.1prom@mppr.mp.br

Documentos necessários: ver edital.

Acesse aqui o edital

Auxílio: bolsa de R$ 3 mil e vale-transporte de R$ 242.

Carga horária: 30 horas semanais (6 horas diárias, de segunda a sexta).

Processo seletivo: 1) prova escrita no dia 31 de janeiro, às 9 horas, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Norte do Paraná – Uenp (Avenida Manoel Ribas, 711); 2) entrevista em data e horário a serem divulgados posteriormente.

Divulgação dos resultados: No site da Escola Superior do MPPR.

Mais informações: No edital ou pelo telefone (43) 3525-0047.