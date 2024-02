Proprietário rural de Guapirama RECEBE multas de R$ 520 mil

Danos ambientais em uma propriedade

Nesta terça-feira (20), a equipe ROTAM da Polícia Ambiental conduziu diligências para investigar a recomposição de danos ambientais em uma propriedade no município de Guapirama. O foco da fiscalização recaiu sobre o descumprimento de embargo em duas propriedades que abrangem áreas de proteção permanente e supressão de vegetação nativa.

O embargo ambiental é uma forma de sanção administrativa que suspende as atividades desenvolvidas na propriedade rural. Tem como causa principal infrações/crimes ambientais, como por exemplo, desmatamento ou queimadas.

Durante a vistoria, constatou-se o desrespeito ao embargo de duas áreas de 1,66 hectare e 10,68 hectares, respectivamente, resultando na preparação do solo e cultivo de lavoura. Como resposta às infrações ambientais, um auto de infração no valor total de R$ 75.000,00 foi emitido.

Em uma segunda ação, a equipe realizou outra vistoria em outra propriedade do mesmo infrator, onde este estava fazendo uso de áreas embargadas. A diligência revelou o uso dessas áreas para o plantio agrícola de soja, resultando em novo auto de infração ambiental no valor de R$ 220.000,00. Adicionalmente, constatou-se também a prática de pecuária em área de preservação permanente, levando a outra infração no valor de R$ 225.000,00.

A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a preservação ambiental e destaca a importância de ações efetivas para coibir práticas que violem normas ambientais.