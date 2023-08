Prorrogado edital do projeto Tom de Prosa

Oportunidade aberta para ação culturais em oito municípios e seis temáticas

Termina na próxima segunda-feira (dia 13) o prazo para produtores culturais inscreverem seus projetos no Programa Tom de Prosa 2023, da gerência de cultura do Sesi Paraná. As propostas, que deverão vincular-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Gênero; e 17 – Parcerias e meios de implementação, podendo incluir outros ODS também.

Os projetos serão selecionados ainda para 2023, com realização de outubro a dezembro, nas praças de Curitiba, Guarapuava, Arapongas, Maringá, Pato Branco, Londrina, Cascavel e Santo Antônio da Platina. Os valores disponibilizados para cada iniciativa variam de R$ 10 mil até R$ 40 mil por cidade/lote, conforme edital.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 13 de agosto, pelo link https://forms.gle/sT2Njrp3Jy7M1Bit7, onde também será possível enviar os documentos solicitados pelo edital.

Edital para Seleção de Produtor Cultural para o Programa "Tom De Prosa 2023"- Edital no 2.1179/2023

Documento completo disponível no Portal de Compras do Sistema Fiep:

https://portaldecompras.sistemafiep.org.br/media/2.11792023_Edital.pdf

Inscrições gratuitas até 13 de agosto, sexta-feira, pelo link: https://forms.gle/sT2Njrp3Jy7M1Bit7

Sobre o Projeto – O “Tom de Prosa” surgiu em Pato Branco em 2018, com a intenção de aproximar estudantes, indústrias e comunidade do mundo dos livros, palavras, versos, música, imaginação e sonho por meio de uma semana literária. Seu objetivo mantém-se até hoje: trabalhar temas da literatura com atividades como espetáculos de teatro e música, contação de histórias, exposições, oficinas, palestras, mesas redondas e ações complementares como feira de livros. As ações culturais ocorrem nos espaços culturais do Sistema Fiep em oito cidades do Paraná.