PROVOPAR de Ibaiti distribui mais de 5 mil peças para as famílias

Roupas, calçados, agasalhos e cobertores para famílias

O Provopar de Ibaiti com uma equipe de voluntários iniciou, no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel, a distribuição das doações recolhidas pela entidade durante a Campanha do Agasalho 2023 – “Faça boas ações, doe agasalhos e aqueça corações”.

As doações foram realizadas pela comunidade ibaitiense e Faculdade Feati que colaborou enviando 1.500 peças para serem doadas durante a campanha. As peças recolhidas pela Feati fazem parte do Projeto Agasalho Solidário organizado pelos alunos, professores e direção da instituição.

A Campanha do Agasalho 2023 é coordenada pela primeira dama e presidente do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná), Flaviana Fadel Carvalho com apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ao todo já distribuídas cerca de 5 mil peças entre roupas, calçados, agasalhos e cobertores para as famílias em condições de vulnerabilidade social atendidas pelos projetos sociais do município cadastradas pelo Centro de Referência e Assistência Social – CRAS.

Flaviana Carvalho agradeceu a todos que estão colaborando com a campanha do agasalho neste ano. “Quero agradecer em nome do Provopar todas as pessoas que estão colaborando com a campanha do agasalho neste ano de 2023. A todos que colaboraram com doações de roupas e a nossa equipe de voluntários que durante os últimos dias se empenhou na coleta, separação e distribuição das roupas, agasalhos, cobertores e calçados para as famílias ibaitienses”, disse a primeira dama. “Todas as pessoas que de alguma forma se envolveram na campanha merece nosso agradecimento”, concluiu Flaviana.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho também agradeceu a participação de todos durante a entrega dos agasalhos às famílias no Espaço Dini. “Mais uma vez estamos felizes com o resultado positivo de mais uma Campanha do Agasalho coordenada pelo Provopar com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quero agradecer toda a equipe de voluntários do Provopar, a Secretaria de Assistência Social, a FEATI, e todas as pessoas que participaram do mutirão na coleta dos agasalhos que estão sendo distribuídos para as famílias que necessitam”, declarou o prefeito.

A Campanha do Agasalho 2023 do Provopar conta com apoio da Prefeitura de Ibaiti, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Ibaiti-FACAI, CRAS, CREAS, e voluntários da comunidade.