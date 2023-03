Publicado edital para compra de alimentos

Aquisição de produtos de empresas locais é prioridade da Administração

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho anunciou a abertura de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo da licitação é a aquisição de kits alimentação, que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Essa iniciativa da Prefeitura de Jacarezinho reforça o compromisso com a população em situação de vulnerabilidade social e demonstra a preocupação em garantir o acesso a alimentos de qualidade para as famílias mais necessitadas. Além disso, ao priorizar a participação de empresas locais na licitação, o município contribui para o fortalecimento da economia local e a geração de empregos.

O valor máximo do certame é de R$ 782.900,00 e a modalidade é Pregão Eletrônico, tipo Menor preço Por Lote. As propostas serão recebidas a partir das 17h do dia 02/03/2023 e encerradas às 08h do dia 17/03/2023. A abertura das propostas será realizada no mesmo dia, às 08h, e a sessão de disputa de preços tem início às 09h.

“É importante destacar que a participação das empresas locais é fundamental para o desenvolvimento econômico do município. A administração municipal tem se esforçado em promover compras direcionadas às micro e pequenas empresas, valorizando a economia local”, pontua o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Serviço

Os interessados em participar da licitação podem retirar o edital no site da prefeitura ou solicitar ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, por meio do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou telefone (43) 3911-3018, sem nenhum custo.

A licitação é uma forma transparente e justa de aquisição de bens e serviços pelo poder público, garantindo a concorrência e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração e para a população.