QUARTA etapa da Operação Falcão de Aço II (veja vídeos)

Major Carlos Ricelle Lealesp comandou

A Operação Falcão de Aço II chegou em sua quarta etapa nesta sexta (28). As fases anteriores foram concentradas nos municípios de Santo Antônio da Platina, Conselheiro Mairinck e Siqueira Campos, além das demais cidades no entorno, chegando agora em Jacarezinho, município sede do 2º Batalhão de Polícia Militar.

As ações realizadas tem por objetivo a redução da criminalidade em todo o norte pioneiro através de ações preventivas, realizando abordagens a pessoas em atitude suspeita, bloqueios de trânsito, cumprimento de mandados judiciais e policiamento presença em todas as áreas dos municípios.

Nessa oportunidade participaram diversas equipes do policiamento ordinário de rádio patrulha e também especializadas, ROTAM, ROCAM, Operações com Cães, além do apoio das equipes da Polícia Militar Rodoviária (BPRv), Polícia Ambiental (BPAmb) e também do Batalhão de Operações Aéreas.

Com a realização dessas operações pelo 2º Batalhão, diversos delitos deixam de ser cometidos, garantindo tranquilidade e segurança aos cidadãos do norte pioneiro.

Durante a realização das ações, os policiais militares receberam informações a respeito de um veículo que estaria transportando entorpecentes em Santo Antônio da Platina.

O veículo foi abordado e localizado dois tabletes de maconha com mais de 1kg no total, além de uma porção menor de maconha e outra de cocaína. O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Um menor que possuía um mandado de internação em aberto foi apreendido.