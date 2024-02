Nesta Quarta-Feira de Cinzas inicia período quaresmal; confiram

Haverá Missas nas quatro Paróquias platinenses neste dia 14 de fevereiro com a imposição de cinzas sobre as cabeças dos fiéis

Todo cristão onde sua crença celebra a Páscoa chega-se a este tempo buscando preparar-se para a grande festa Pascal do Senhor, vivendo com profundidade o tempo da Quaresma.Abaixo, os detalhes das quatro paróquias de Santo Antônio da Platina.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – A Quarta-feira de Cinzas na Paróquia central da cidade contará com seis celebrações de Santa Missa. Na Igreja Matriz, localizada na Rua Marechal Deodoro, defronte à Praça Frei Cristóvão, haverá Missas nos seguintes horários: 7h30, 9h30, 15h e 19h30.

Na Capela do Distrito de Monte Real a Missa será presidida às 19h30 e, no mesmo horário na Capela rural do Setor São Joaquim. Nesta Paróquia atuam os Padres José Antônio Pereira Campos (foto de capa), que é o Pároco, e os Vigários Giovanni Rafael da Silva e Marcos Paulo Messias Rodrigues.

Paróquia São José – Esta Paróquia tem a Igreja Matriz localizada no Jardim Colorado. Há muitos anos ela era apenas uma Capela que pertencia a uma única Paróquia platinense, na época dos Freis Capuchinhos. Quando assumiram os padres Diocesanos, surgiram mais três Paróquias na cidade e, a Capela do Colorado, agora deu lugar a uma obra grande, com uma Igreja Matriz em construção para melhor acolher o povo de Deus.

Nesta Comunidade, de acordo com a secretaria paroquial, a Quarta-Feira de Cinzas contará com duas Missas sendo celebradas no salão ao lado da construção da Igreja, no Jardim Colorado, às 6h30 da manhã e às 19h30.

O Pároco atual é o Padre Danilo Vitor Pena (foto abaixo).



Paróquia Santa Filomena – A Quarta-Feira de Cinzas nesta Comunidade paroquial terá duas Missas a serem celebradas às 15h e às 19h30, na Igreja Matriz, localizada na Vila Claro.

O Pároco é o Padre Jone Alison Gonçalves Bonilha Inácio (foto abaixo).

A partir do dia 18 de fevereiro, domingo, as Missas dominicais na Matriz da Paróquia Santa Filomena passam para novos horários que são: oito horas, dez horas e 19h30m.

Paróquia São Judas Tadeu – A Igreja Matriz desta Paróquia que tem como Pároco o Padre Celso Miqueli,(foto abaixo) e está localizada no Conjunto Habitacional Dr. Jamidas, na parte alta da cidade, próxima do Morro do Bim.

O dia 14 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas – terá duas Missas a serem presididas e celebradas na Matriz às sete horas e às 19h30m.

Conhecimento – A Quarta-Feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja, dia que marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as cabeças fazem lembrar que todo ser humano vai falecer e que se é pó e ao pó da terra voltará conforme narra Gênesis 3,19, para que o corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer.

A intenção desse sacramental é levar as pessoas, os fiéis, ao arrependimento dos pecados, é fazê-los lembrar de que não se pode apegar a esta vida, achando que a felicidade plena possa ser construída aqui. É uma ilusão perigosa. A morada definitiva é o céu.

Este período quaresmal oferece a tradicional oração da Via-Sacra que tem a tonalidade sinodal, ou seja, o caminho do Calvário que será percorrido nas reflexões, por meio das reuniões dos fiéis, cada qual com sua realidade em Igrejas Matriz ou Capelas urbanas e rurais. Quaresma lembra os 40 dias que Jesus Cristo ficou no deserto, em oração, sendo tentado pela força maligna.

A Igreja do Brasil, há 60 anos, também propõe neste tempo de Quaresma, a Campanha da Fraternidade que, neste ano, tem por Tema: “Fraternidade e Amizade Social” e o Lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” conforme o texto bíblico de Mateus 23,8.

Trata-se de uma reflexão que desafia a ir além dos grupos de amigos e a construir a amizade social, pois a fé recorda que todos são irmãos e irmãs, possuidores da mesma dignidade, conforme reforça o documento próprio para este período de 2024, lançado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A Quaresma é considerada um tempo mais profundo e propício para a conversão. São os 40 dias que antecedem a Semana Santa onde cada cristão é convidado a parar, olhar para si mesmo e se perguntar: estou trilhando o caminho que leva a Deus? A Quaresma não é um tempo de tristeza, mas sim, de vigilância, de oração, de sobriedade espiritual. A Igreja Católica Apostólica Romana recomenda três importantes atitudes neste período: oração, jejum e caridade.

Segundo o Papa Francisco “a esmola, a oração e o jejum reconduzem-nos às únicas três realidades que não se dissipam. A oração liga-nos a Deus; a caridade, ao próximo; o jejum, a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida”.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario