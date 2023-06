Quartas de finais do futsal/ Jogos Abertos

Futsal masc ulino acontecerá em Congonhinhas

A noite desta sexta-feira, 30 de junho, promete ser quente no Ginásio de Esportes Pedro Domingues da Costa, em Congonhinhas. O espaço esportivo será palco das quartas de finais do futsal masculino dos Jogos Abertos da fase regional do Norte Pioneiro.

Após várias partidas no Ginásio de Esportes Tigrão e quadra da Escola Dr. Marcelino Nogueira em Ribeirão do Pinhal entre os dias 15 e 18 de junho os classificados foram definidos.

A competição tem como principal característica reunir diferentes gerações, de jovens de 17 anos a atletas de 70 ou mais. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, eles contam com o apoio das prefeituras.

O Secretário Municipal de Esportes de Ribeirão do Pinhal, Deivid Mello, explicou que durante a primeira fase da competição foram aproximadamente 900 atletas disputando partidas de voleibol, basquete e futsal. “A organização municipal conta com uma equipe de aproximadamente 40 pessoas entre motoristas, professores, técnicos de enfermagens, socorristas e apoio”, comenta.

Os vencedores das partidas de sexta-feira a noite retornarão para a quadra na tarde de sábado, 01 de julho, mas no Ginásio de Esportes Tigrão em Ribeirão do Pinhal. O campeão de cada categoria irá para a fase macrorregional que acontecerá na cidade de Ivaiporã.

Confira as partidas

Quartas de finais

18h30 – Santa Mariana x Assaí

19h45 – Andirá x Siqueira Campos

21h – Conselheiro Mairinck x Santo Antônio da Platina

22h15 – São Sebastião da Amoreira x Bandeirantes

FUTSAL FEMININO

Após várias partidas no Ginásio de Esportes Tigrão e quadra da Escola Dr. Marcelino Nogueira, a modalidade futsal definiu os classificados para as fases eliminatórias neste primeiro final de semana da fase regional dos Jogos Abertos que aconteceram na cidade de Ribeirão do Pinhal.

No futsal feminino a decisão chega na fase semifinal. As partidas acontecerão na tarde de sábado no Ginásio de Esportes Tigrão. A equipe de Cornélio Procópio chegou até a semifinal com vitória sobre Ribeirão do Pinhal (1×0) e Itambaracá (6×2). O adversário será Santa Amélia que perdeu para Bandeirantes (0x3) e venceu Andirá (4×1).

Na outra chave o time de Bandeirantes conseguiu a classificação vencendo Santa Amélia (3×0) e Andirá (12×1). O adversário será Ribeirão do Pinhal que perdeu para Cornélio Procópio (0x1) e venceu Itambaracá (4×0).

Confira as partidas

Semifinais

13 h

Cornélio Procópio x Santa Amélia

14h15

Bandeirantes x Ribeirão do Pinhal