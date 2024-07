Quase tudo pronto para Natal de LUZ (assistam vídeos)

Apresentações com datas marcadas

Ocorreu reunião (fotos de capa e abaixo) de início das atividades do Natal de Luz 2024, que neste ano tem o tema “A vida tem a cor que a gente pinta”, da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio da Platina.

O recente encontrou contou com as bênçãos de Pároco José Antônio de Campos, desejando à todos seu apoio nesse trabalho.

Para ter ideia da importância e magnitude do evento em torno de 200 pessoas estão envolvidas com as apresentações, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, estejam eles cantando, encenando, dançando, organizando as vestimentas das roupas e adereços, enfim, equipe de organização.

O espetáculo natalino principalmente musical está em sua 23ª edição.

As coordenadoras no Natal, Marly Prado Papi Crespo e Neuzeli França Ribeiro César apresentaram aos pais e/ou responsáveis as atividades previstas e o regulamento de participação, entre outros detalhes.

Os pais e responsáveis assumiram o compromisso de motivar seus filhos e filhas sobre todos os compromissos para realização das exibições do tradicional evento, promovido sempre no final do ano.

As apresentações serão nos dias 11, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2024 tradicionalmente iniciando sempre às 22 horas no Centro Catequético Pastoral Frei Clemente Vendramim, ao lado da Igreja Matriz, na rua Marechal Deodoro.