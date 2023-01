Quatiguá é cenário de lançamento literário

Escrito por tomazinense,”Três Vidas em Dez Anos” aborda consequências de amores mal resolvidos e do luto

Carlos estava desaparecido há uma década. Seus familiares e amigos já tinham perdido as esperanças de reencontrá-lo. Mas, em um dia qualquer, ele retorna à cidade natal. Ao chegar em Quatiguá, o personagem surpreende a todos: está saudável, vai se casar em poucos meses e se tornou um respeitado professor universitário. A situação gera vários questionamentos, e o principal deles é: o que aconteceu com o homem para que ele cortasse relações com seu passado?

Os leitores são apresentados aos conflitos internos de Carlos logo no início do enredo de Três Vidas em Dez Anos, do escritor Kleber Luciano Salvego. Quando jovem, o protagonista deixou o Paraná para morar em Manaus. Fez isso após uma série de desentendimentos com o amor de sua vida, Patrícia. Entretanto, ele decide voltar à terra natal para apresentar a futura esposa, Érika, aos pais.

Esse retorno obriga o personagem a encarar as relações mal resolvidas do passado. Ele precisa lidar com os sentimentos daqueles que deixou para trás, ao mesmo tempo que uma tragédia muda todos os seus planos. A partir disso, o autor constrói uma história que se conecta a sentimentos comuns na vida adulta, como as angústias de um antigo amor, o luto de perder a pessoa amada e a dificuldade de reconciliação com familiares.

Por um momento, ficou paralisada, pensando estar diante de um fantasma, pois nem mesmo ela acreditara que seu filho poderia estar vivo; de frente com o mesmo, parecia estar em outro mundo. (Três Vidas em Dez Anos, pg. 3)

Voltada ao público romântico, principalmente para aqueles que tiveram pessoas especiais na juventude, a obra carrega aspectos autobiográficos: a cidade de Quatigá, por exemplo, é onde o autor morou durante a adolescência. A história de Três Vidas em Dez Anos começou a ser escrita há muitos anos, a próprio punho. “A obra aborda vários temas delicados, como o amor, uma visão de um mundo violento, além do destino, que foi implacável e irreparável para os personagens”, destaca Salvego.

Serviço:

Título: Três Vidas em Dez Anos

Autor: Kleber Luciano Salvego

Editora: Viseu

ISBN/ASIN: 978-65-254-2965-6

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 180

Preço: R$ 52,90 (físico) | R$ 9,90 (e-book)

Onde comprar: Amazon | Viseu

Sobre o autor: Kleber Luciano Salvego nasceu em Tomazina, em 1979. De família numerosa e humilde, é o quarto filho de nove irmãos. Na adolescência, mudou-se para Quatiguá, onde trabalhou em armazéns e em uma fábrica.

Estudante de escola pública, formou-se em Ciências Contábeis e é pós-graduado em Auditoria Contábil. Sempre sonhou em ser escritor e, na juventude, produzia poemas inspirados em seus amores. Escreveu Três Vidas em Dez Anos a punho, quando estava na faculdade. Anos mais tarde, publicou esse romance pela editora Viseu e, agora, faz sua estreia na literatura.