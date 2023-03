Quatigua terá eleição suplementar para conselheiro tutelar

Confira maiores informações e detalhes aqui

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Quatiguá (CMDCA) está organizando a realização de uma eleição suplementar no Conselho Tutelar de Quatiguá.

Segundo a presidente do CMDCA, Simone Perez de Campos Chiusoli, é necessário preencher duas vagas para titulares e duas para suplentes, tendo em vista a vacância de duas conselheiras titulares, do total de cinco que desempenham a função, e a falta de suplentes para assumirem as vagas no atual mandato.

Diante desta situação, o CMDCA realizará uma eleição suplementar e as inscrições aos interessados serão realizadas até sexta-feira, dia 24, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

A eleição suplementar do Conselho terá cinco etapas: inscrições dos candidatos, prova objetiva, avaliação psicológico de caráter eliminatório , prova prática de informática, eleição direta conduzida pelo CMDCA com voto direto, apuração dos votos e posse dos eleitos.

A eleição será realizada no dia 14 de maio, na Escola Municipal Bom Pastor, que terá urnas de lona e cédula para votação cedidas pela justiça eleitoral de Joaquim Távora.Para os empossados, o mandato será até o dia 10 de janeiro de 2024 (Fonte: JR Diário)