Cantora concorre para se exibir em Festival

Veja como ajudar a talentosa artista

Isabella Marina, de Quatiguá, está concorrendo para se apresentar no João Rock.

O evento é um festival brasileiro de música realizado desde 2002 no município de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. É voltado principalmente ao rock, rock alternativo, pop e heavy metal, acontece anualmente e se tornou um dos principais do país em seu gênero.

A cantora e compositora do Norte Pioneiro tem 30 anos, cresceu em Conselheiro Mairinck, já morou em Ibaiti e atualmente reside em Quatiguá. Compõe músicas e toca violão desde seus 13 anos, e tem um álbum independente lançado em 2014, com o título “Reticências”, em que estão suas canções autorais.

Em 2020 concorreu para tocar no Lollapalooza, e sempre divulga seu trabalho na internet, todavia, não teve oportunidade para ter mais visibilidade e reconhecimento.

Para Isabella poder tocar no João Rock, precisa vencer a votação:

https://bandas.joaorock.com.br/banda/isabella-marina/

Conheça mais sobre a cantora

Site: https://linktr.ee/isabellamarina

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/isabellamfs

Instagram: @isabmarina