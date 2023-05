Motocross: Quatro vitórias para Pro Tork

No Sportbay Paranaense 2023

A Pro Tork Racing Team foi o destaque da terceira etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2023. Seus pilotos venceram quatro corridas no evento, realizado no fim de semana, dias 27 e 28 de maio, em Boa Esperança, localizada na região de Goioerê.

Willian Guimarães (foto) subiu ao lugar mais alto do pódio nas categorias MX3 Especial, MX4 e MX45. Já Fabio de Brito foi o primeiro colocado na MX3 Nacional, além de quarto na classe Força Livre Nacional. A equipe comemorou a conquista de pontos importantes na briga pelos títulos.

De voltas às suas cidades, eles retomam o treinamento para a quarta rodada. Ela está programada para acontecer nos dias 10 e 11 de junho, no município de Mandaguari, localizado no norte central do estado. A expectativa é de somar outros grandes resultados.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.