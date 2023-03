No trecho na PR-439 entre Ribeirão do Pinhal

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu, entre 18 e 18h25m deste domingo, dia 12, uma queda de árvore que obstruiu a passagem de veículos no KM 54 da PR-439, em Santo Antônio da Platina. Aconteceu no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Realizadas a sinalização do local e a retirada de árvore que encontrava-se sobre a pista (fotos e vídeo).