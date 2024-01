Queda de moto causa BRIGA em Carlópolis

Uma vítima teve ferimentos leves

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, neste domingo (21) atendeu ocorrência em Carlópolis.

Uma Honda/CG Titan EX, de Carlópolis, conduzida por homem (54 anos), e uma BMW/S1000 RR, de Joaquim Távora, conduzida por homem (29 anos), com um jovem na garupa (19 anos) trafegavam pela Rodovia PR-218, quando no Km 4 a segunda moto sofreu queda.

Antes da chegada da equipe, os envolvidos se desentenderam, e foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.

O piloto da moto tombada teve ferimentos leves e recusou atendimento médico.