Queima de BOMBA afeta abastecimento em SANTO ANTÔNIO

Em todas as regiões da zona urbana



Devido a queima da bomba de um dos poços de abastecimento de Santo Antônio da Platina neste domingo (7), a produção de água tratada está prejudicada no sistema. Por essa razão, aliada ao consumo elevado, pode ocorrer baixa pressão nas redes ou falta d’água temporária em todas as regiões da cidade. A substituição do equipamento deve ser concluída na tarde desta segunda-feira (8), e a previsão é a de que o abastecimento seja normalizado de forma gradual até a madrugada de terça-feira (9).

Em situações como essa, a orientação é que se faça uso econômico da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.