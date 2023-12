Radialista LANÇA o último volume da trilogia ‘Pinta Roxa’

Nesta quinta-feira no Legislativo platinense

O conhecido radialista da Difusora Platinense, Antônio Stangreta Jacob, lança, nesta quinta-feira, dia 14, às 19h30m na Câmara Municipal platinense, o terceiro volume da Trilogia “Pinta Roxa”.

Em junho de 2017, o escritor publicou, com grande sucesso, pela editora Chiado, o primeiro volume da obra. Entusiasmado com a receptividade e performance do livro, Jacob resolveu dar seguimento ao seu trabalho e escreveu os volumes 2 e 3, formando o box, que será lançado seguido de uma noite de autógrafos.

A Trilogia “Pinta Roxa”, de gênero híbrido, navega entre a biografia e a ficção, e tem a dosagem certa da realidade associada aos fatos imaginados pelo escritor, formando um cenário completo para o leitor voltar no tempo e conhecer alguns mitos urbanos de Santo Antônio da Platina.

A estrela da obra é a protagonista Olívia Salviana, a Sarviana, falecida em 1982, que, ao ser rejeitada por uma paixão, tornou-se alcoólatra e foi fazer a vida como prostituta na região, sendo uma das mais belas e requisitadas mulheres da época.

Nas páginas da saga, o autor registrou o estupro da personagem quando ainda contava com 15 anos de idade, no Morro do Bim, por integrantes da Revolução Constitucionalista, movimento armado liderado por São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas e que teve como principal bandeira a defesa de uma nova constituição, em 1932.

O chamativo título “Pinta Roxa” refere-se a um detalhe lendário da personagem, onde muitos acreditavam que tinha um sinal único em uma de suas pernas. Assim, como narrado na obra, Salviana levantava suas vestimentas para provar não existir a tal marca que muitos procuravam ver, o que gerava um clima de curiosidade e provocações.

Para o escritor, chamado a participar na Bienal do Livro em 2018, na capital paulista, agraciado com outros reconhecimentos e convites para palestras, a obra teve forte adesão e despertou o interesse dos leitores.

“Eu me dediquei verdadeiramente a essa Trilogia. Como o livro lançado há 6 anos teve muita procura e uma aceitação formidável, resolvi me enveredar por esse caminho, o da Trilogia. Com isso, fiz um resgate mais aprofundado da vida da Sarviana, que é a inspiração principal da obra, mas traz, também, registros importantes das vidas de muitos outros personagens folclóricos platinenses como o Zezinho da Gaita, Zoé, Aurelino Alfaiate, Pinga Fogo, Ica e o Benedito mecânico. Espero, sinceramente, que essa obra escrita com tanta dedicação de minha parte consiga eternizar esses personagens que tanto ajudaram na construção histórica de nossa cidade e que ela possa contribuir eficazmente com o resgate da memória local. Uma história é a soma de muitas outras e essa Trilogia também tem a nobre missão de conservar o passado e não deixar que ele seja esquecido e possa ser revivido pelas atuais e futuras gerações quando se debruçarem por essas páginas cheias de encantos, emoções, envolvimentos, vidas e momentos marcantes”.

Texto e fotos: Adriana Arantes/Especial para o Npdiario

LANÇAMENLTO & NOITE DE AUTÓGRAFOS

Autor: Antônio Stangreta Jacob

Obra: Trilogia “Pinta Roxa”

Impressão: Godoy Serviços Gráficos

Local: Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina.

Dia e horário: 14 de dezembro de 2023, à partir das 19h30m.

Endereço: Avenida Oliveira Motta, nº 715, Centro.

Contato com o autor: (43) 9 9915.8432

Para conhecer mais sobre o lançamento do volume 1: https://npdiario.com.br/cidades/radialista-lanca-livro-sobre-prostituta-platinense/