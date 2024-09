Advogada tem 40 anos

A advogada Rafaela Marchiorato Lupion Mello Cantergiani (foto), de 40 anos, prima do ex-deputado estadual e atual deputado federal Pedro Lupion (PP), concorre a uma das 38 vagas do Legislativo da Capital de todos os paranaenses, com boas chances.

Conquistou 4.032 votos quatro anos atrás e ficou com a primeira suplência de seu partido.

Os primos têm uma excelente relação.

Rafaela apoia a candidatura a prefeito do correligionário Eduardo Pimentel.