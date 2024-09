Ragulo Churrasco & Viola neste sábado em Ribeirão Claro

No Restaurante Pedra do Índio

Ragulo Churrasco & Viola será neste final de semana, sábado (07), na Pedra do Índio, em Ribeirão Claro.

O Festival conta com convites limitados. Não perca a oportunidade de participar deste grande festival de churrasco.

A Estância Pedra do Índio é um empreendimento turístico localizado na região da Angra Doce no Bairro Laranjal. Iniciou suas atividades em 2017 e desde então proporciona aos turistas momentos de lazer, diversão e claro uma paisagem sensacional que encanta a todos que visitam o local.

O nome Pedra do Índio, tem sua origem de uma rocha do tipo arenito que forma a escultura natural do rosto de um índio esculpido pela ação dos ventos e outros fenômenos naturais.