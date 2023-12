RAIO: Apenas um segue internado

Kaíque Moura já está andando mas permanece num quarto

Exclusivo: Caique Moura (fotos cedidas por amigo, não são de rede social) apresentou recuperação na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina e está num quarto agora. A notícia foi obtida com exclusividade na manhã desta quarta-feira, dia 13.

Ele é o único paciente ainda hospitalizado.

Solteiro, tem 20 anos e foi vítima do raio que atingiu outros atletas amadores durante partida de futebol domingo, dia dez, e também acertou Caio Henrique de Lima Gonçalves, que acabou morrendo. O corpo foi enterrado no Cemitério Municipal de Japira na última segunda-feira, 11.

Caíque sofreu queimaduras e teve parada cardíaca, levado ao Hospital Nossa Senhora da Saúde e, na sequência, à UTI e quarto do Regional.

Segundo a reportagem apurou, familiares o visitaram e receberam todas as informações pelo médico.

Ele ainda não se lembra bem do fato e anda com certa dificuldade.

Trabalha na Empresa de Costura SE7E2 , na rua Dona Nenzinha, em Japira. Filho do Moura. A mãe já é falecida e chamava-se Márcia. E tem uma irmã, Mariana. Não está mais entubado e é prevista alta nos próximos dias.

No Hospital Nossa Senhora da Saúde todos já receberam alta.

