Raio cai e mata jovem ATLETA de Japira em S. Antônio ( Vídeos )

Corpo será sepultado nesta segunda-feira

Um raio caiu em torno de 15h15m deste domingo, dia dez, no campo de grama do Estádio Municipal José Eleutério da Silva, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina. Chovia forte na hora da fatalidade.

O jovem japirense Caio Henrique (fotos), de 23 anos, foi socorrido, mas não resistiu e perdeu a vida no Pronto Socorro Platinense.

Ele era filho do Nego do Almoxarifado e da Regina, fazia entrega de almoço e lanches no restaurante do cunhado dele, Rodrigo do CRAS, e genro do Vardo da Saúde. Casado com a Renata.

Assim que definidos locais de velório e sepultamento, serão divulgados aqui. Um outro rapaz de nome Caíque(20 anos) também está em estado grave.